Gruppchef Ekonomisupport till HSB Göteborg
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Hos HSB är du en del av något större: Vi skapar framtidens hållbara boenden tillsammans med våra medlemmar. Vi öppnar också dörrar för dem som gör oss till det vi är här och nu - våra medarbetare.
Söker du nästa utmaning i arbetslivet samt vill vara med på resan mot framtidens goda boende? Är du en trygg chef som vill leda dina medarbetare mot digitalisering och samverkan? Då kan du vara vår nästa Gruppchef Ekonomisupport!
ArbetsuppgifterI denna tjänst kommer du att vara chef över ca. 10 medarbetare. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för att leda teamet samtidigt som du är aktivt delaktig i det dagliga arbetet.
Dina och teamets huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar hantering av kund- och leverantörsfaktura, in- och utbetalningsflöden samt månadsavstämningar. Utöver det ingår att säkerställa en effektiv hantering med god kvalitet inom Ekonomisupport, där samarbete över avdelningsgränser och förståelse för slutkunden är högsta prioritet. Ekonomisupport fungerar både som ett stöd till kollegorna på Koncernekonomi samt inom affärsområdena Bostadsrätt, Hyresrätt och Nyproduktion.
Vi har påbörjat ett utökat samarbete med HSB Malmö och står inför en harmonisering av våra arbetssätt. Ditt viktigaste fokusområde kommer vara att leda gruppen i denna förändring. Det innebär att du behöver arbeta med förbättring av rutiner och processer i nära samarbete med dina medarbetare och kollegorna i Malmö.
Rollen innefattar även budget-, process- och systemansvar.
KvalifikationerVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och flerårig arbetslivserfarenhet från en ekonomifunktion. Du är van vid att leda personal, gärna i tider av förändring. Har du tidigare haft en liknande roll är detta ett stort plus.
Du har arbetat i större affärssystem och har goda kunskaper i MS Office, särskilt i Excel. Vi arbetar i Unit4 ERP (Agresso), har du tidigare erfarenhet av detta system är det meriterande. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Personliga egenskaperVi söker dig som är prestigelös i ditt sätt att arbeta - du ser inget hinder i att växla mellan strategiska frågor och operativa uppgifter, och du trivs med att vara en del av ett team där man hjälps åt. Du är trygg i din roll som chef och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet omkring dig.
Du arbetar strukturerat och självständigt, men har också en stark samarbetsförmåga och uppskattar att bidra till gemensamma mål. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt och en nyfiken inställning driver du förbättringar och utveckling - både för verksamheten och för din egen del. Du är tydlig i din kommunikation och bidrar aktivt till en positiv och inkluderande företagskultur.
Vi erbjuderSom medarbetare hos oss får du eget ansvar med möjlighet att påverka din arbetssituation och arbeta i en organisation som drivs av långsiktiga relationer och hållbara innovationer som gör skillnad på riktigt. Våra värderingar vilar på ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Självklart har vi även bra anställningsvillkor och förmåner.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som del av vår rekryteringsprocess. HSB Göteborg har nolltolerans mot droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Vi genomför även juridiska och ekonomiska bakgrundskontroller för att kunna göra en grundlig och rättvis bedömning av alla kandidater. Dessa kontroller görs endast om du går vidare i rekryteringsprocessen. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg. Resor till Malmö förekommer. Vi ser gärna att tillträde sker snarast möjligt och sista ansökningsdag är 22 augusti. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer? Kontakta rekryterande chef Linda Jaunzeme på Linda.Jaunzeme@hsb.se
.
Unionens representant är Maria Lindqvist, maria.lindqvist@hsb.se
.
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, http://www.hsb.se Arbetsplats
HSB Kontakt
Amanda Runebrant amanda.runebrant@hsb.se Jobbnummer
9459483