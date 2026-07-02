Gruppchef Driftstab Projekt
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall Aktiebolag i Stockholm
, Sigtuna
, Östhammar
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas cirka 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen, och vårt arbete handlar om att erbjuda en stabil plattform att stå på samt möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål ständigt närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1 500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall.
Jobbet som Gruppchef Projekt och Produktion
Som Gruppchef Projekt och Produktion har du en central roll i att utveckla och stärka Samhalls driftverksamhet. Du leder funktionen Projekt & Produktion och ansvarar för att skapa förutsättningar för att driva verksamhetsnära projekt och produktionsorienterade uppdrag som bidrar till ökad effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.
Rollen kombinerar strategiskt arbete, förändringsledning och operativt ledarskap. Du ingår i Driftstabens ledningsgrupp och arbetar nära Chef för Driftstab, driftorganisationen och övriga stödfunktioner för att säkerställa att prioriterade initiativ genomförs på ett enhetligt, affärsmässigt och verksamhetsnära sätt.
Vad tar du med dig in i rollen?
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med ett utvecklingsorienterat och proaktivt förhållningssätt. Du trivs i förändring, har förmåga att skapa struktur i komplexa sammanhang och motiveras av att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är en förtroendeingivande kommunikatör med ett tillitsbaserat ledarskap och har lätt för att skapa engagemang, bygga nätverk och etablera goda relationer på olika nivåer i organisationen. Du har en positiv inställning och en stark tilltro till människors utvecklingsförmåga, något som genomsyrar ditt sätt att leda och samarbeta. Affärsmässighet, ekonomisk analys och förmåga att utveckla strategiska samarbeten är naturliga delar av ditt arbetssätt och bidrar till att skapa långsiktigt värde för verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• erfarenhet av att leda verksamhetsnära projekt
• erfarenhet av personal- och medarbetarutvecklingsansvar
• god kommunikativ förmåga
• förändringsledning
• akademisk utbildning
Det är meriterande om du har erfarenhet från:
• produktion, tillverkning, logistik eller bemanningsverksamhet
• att leda andra chefer, specialister eller tvärfunktionella team
• processerfarenhet
Som person är du strukturerad, mål- och resultatorienterad samt har en god samarbetsförmåga. Du är relationsskapande, prestigelös och har ett tillitsbaserat förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändring och bidrar aktivt till att utveckla både verksamhet och människor.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar intervjuer, tester och referenstagning.
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Befattningens placering: Enligt överenskommelse, med fördel Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-08-05Publiceringsdatum2026-07-02Kontakt
Rekryterare: Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Rekryterande chef: Chef Driftstab, Louise König, louise.konig@samhall.se
Pga semestertider kan svarstiden vara fördröjd
Vill du ställa frågor till facklig representant är du välkommen att kontakta:
Unionen – Siwerth Ahlm, 070-546 87 17
Saco – Asim Zilic, 070-359 45 15
Ledarna – Linda Hinderyd, 072-204 49 67 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8008892-2082446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9989385