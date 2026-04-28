Gruppchef Automation sökes till Fiskeby Board!
Gruppchef Automation - led framtidens underhåll hos Fiskeby
Vill du kombinera teknik, ledarskap och hållbar industri i en roll där du verkligen gör skillnad? Trivs du med att leda människor, skapa engagemang och samtidigt vara nära verksamheten? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Din roll
Som Gruppchef Automation hos oss på Fiskeby får du en nyckelroll i den dagliga driften. Du leder och utvecklar en arbetsgrupp inom el- och automationsunderhåll och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.
Du är en operativ ledare som planerar, följer upp och driver arbetet mot gemensamma mål - alltid med fokus på både resultat och arbetsmiljö. Rollen innebär ett nära samarbete med andra avdelningar och du verkar aktivt för ett öppet, gränsöverskridande arbetssätt i organisationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, motivera och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Planera och följa upp underhållsarbete inom el och automation
Ansvara för bemanning, rekrytering samt utvecklings- och uppföljningssamtal
Utfärda arbetsorder, beställa underhållsinsatser samt säkerställa rätt material och resurser
Bidra till en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö
Rapportera till Underhållschef och vara en del av avdelningen Underhåll
Om dig
Vi tror att du är en ansvarstagande och engagerande person som får människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du är kommunikativ, prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Med ett lösningsorienterat och utvecklingsdrivet förhållningssätt vill du bidra till både medarbetares och verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har teknisk utbildning inom el/automation eller motsvarande samt några års erfarenhet inom el och/eller automation. Teknikslag du bla kommer att möta i tjänsten: Elkraft, styrsystem, instrumentering, hydraulikstyrning m.m. De operativa tekniska kunskaperna väger över dina ledarskapserfarenheter. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av ledarskap, processindustri och industriella system.
Därför ska du välja Fiskeby
Fiskeby är ett företag med anrik historia och stark framtidstro. Sedan 1637 har vi tillverkat papper och kartong - och idag är vi en del av RDM Group, Europas största producent av återvunnen kartong. Vi arbetar med 100 % returfiber och är ensamma i Skandinavien om att kunna använda dryckesförpackningar som råmaterial.
Hos oss får du:
En viktig roll i ett företag med starkt hållbarhetsfokus
Korta beslutsvägar och nära samarbete mellan avdelningar
En arbetsplats där teknik, utveckling och människor står i centrum
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Johanna Andersson Härold på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Fiskeby Board.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 3 mars 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Johanna Andersson Häroldjohanna.andersson@eissrekrytering.se
0702726266
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
