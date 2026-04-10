Gruppchef arbetsplatsservice till Stockholm
2026-04-10
Vill du leda engagerade team, driva utveckling och skapa service som verkligen gör skillnad? Som gruppchef inom arbetsplatsservice på Coor får du en nyckelroll där du kombinerar ledarskap, kunddialog och operativ verksamhet i en av våra största nationella leveranser. Här får du möjlighet att påverka, förbättra och forma framtidens arbetsplatser - varje dag.
Vilka är vi?
På Coor arbetar vi för att skapa smartare, tryggare och mer inspirerande arbetsplatser för våra kunder. Hos oss blir du del av ett bolag som präglas av samarbete, ansvarstagande och nytänkande. Inom arbetsplatsservice är vårt uppdrag tydligt - att leverera hög kvalitet, service och effektivitet som gör verklig skillnad i människors vardag.
Som gruppchef får du en central roll i att driva våra leveranser framåt, skapa struktur och ge våra medarbetare rätt förutsättningar att lyckas.
Om rollen
Som gruppchef inom arbetsplatsservice blir du en nyckelperson i kundteamet för en av Coors större nationella IFM-leveranser. Du har ansvar för flera siter runt om i Sverige och leder ett geografiskt spritt team som varje dag möter kunden och säkerställer en professionell, kvalitetssäkrad och flexibel arbetsplatsservice.
Rollen kombinerar operativ närvaro med ett tydligt helhetsansvar och innebär att du bland annat:
leder, coachar och utvecklar dina medarbetare i vardagen
säkerställer hög kvalitet, leveranssäkerhet och en god kundupplevelse
driver arbetsplatsutveckling genom analyser, rapporter och förbättringsinitiativ
bygger starka relationer med kunden och andra lokala intressenter
har ansvar för ekonomi, personal och leverans inom ditt uppdrag
Du arbetar nära verksamheten men har samtidigt förmågan att lyfta blicken och se samband, behov och förbättringsmöjligheter. Erfarenhet av arbetsplatsutredningar, data- och behovsanalyser samt att ta fram tydliga beslutsunderlag är därför viktigt för att lyckas i rollen.
Tjänsten omfattar regelbundna resor då ansvaret sträcker sig över flera orter i Sverige.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:
Analysera och optimera arbetsprocesser för att öka kvalitet och effektivitet
Leda och koordinera den dagliga verksamheten
Utbilda, coacha och utveckla medarbetare samt hålla medarbetarsamtal
Säkerställa kostnadseffektivitet samt hantera budget- och bokslutsarbete
Bygga och utveckla starka relationer med kunden
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete internt och externt
Samarbeta nära kollegor och bidra till en positiv och hållbar arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och lösningsorienterad ledare med ett genuint intresse för människor och service. Du skapar struktur, kommunicerar tydligt och är van att driva verksamheten framåt.
Du fungerar bäst i en roll där tempot växlar och där du får vara både närvarande och strategisk. Du har lätt för att bygga relationer och motiveras av att se ditt team växa och leverera.
Erfarenhet & kvalifikationer
Du har:
Flerårig erfarenhet av ledarskap med ansvar för ekonomi, personal och leverans
Erfarenhet av att leda team i utspridd geografi och att arbeta i matrisorganisation
Mycket god vana av Officepaketet - särskilt Excel och PowerPoint
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap inom reception, front office eller annan serviceverksamhet
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstid: Måndag-Fredag 08:00-17:00
Startdatum: Enligt överenskommelse
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
