Gruppchef Arbetsmarknad - Knutpunkten
Västerviks kommun / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2026-07-24
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Enheten för näringsliv och kompetens
Vill du vara med och göra skillnad för människor på deras väg mot egen försörjning, utbildning och integration? Har du ett engagerande ledarskap och erfarenhet av socialt arbete? Då kan du vara den gruppchef vi söker.
För att skapa en mer sammanhållen och effektiv verksamhet samlas nu Försörjningsstöd och Arbetsmarknad & Integration under en gemensam ledning. Den nya organisationen leds av en verksamhetschef med ett samlat ansvar för alla verksamheterna. Som en del av förändringen söker vi nu gruppchefer till respektive verksamhetsområde som ska bidra till en samordnad och effektiv stödkedja för våra invånare.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Verksamheterna på Knutpunkten stärker individers möjligheter till arbete, studier och egen försörjning samt nyanländas förutsättningar till integration.
Som gruppchef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och verksamhetsplaner. Du har ett samlat ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
I rollen arbetar du nära dina medarbetare och tillsammans skapar ni förutsättningar för ett professionellt, rättssäkert och kvalitativt arbete med tydligt deltagarfokus. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap bidrar du till att utveckla verksamheten, stärka samverkan och skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och når goda resultat.
Du rapporterar direkt till verksamhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med övriga gruppchefer. Rollen innebär ett nära samarbete både internt och med externa samverkansparter. Som gruppchef får du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten samt bidra till att forma och stärka vårt ledningsteam.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom eller socialpedagog (180 hp), alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsinsatser, integration eller försörjningsstöd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag samt flerårig erfarenhet inom ett eller flera av verksamhetens områden.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg, stabil och närvarande ledare som skapar tillit och engagemang. Du arbetar strukturerat och målinriktat och har god förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamhetens resultat.
Du har hög personlig mognad och en god samarbetsförmåga. Genom ditt ledarskap skapar du delaktighet, motivation och förståelse för verksamhetens uppdrag. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att information når fram på ett sätt som skapar förutsättningar för ett väl fungerande samarbete och en god arbetsmiljö.Övrig information
Behöver du flytta till Västervik? Vi hjälper gärna till. Västerviks kommuns inflyttarservice erbjuder stöd och vägledning kring bostad, arbete, skolor och andra praktiska frågor. De anordnar också regelbundet träffar för nyinflyttade för att underlätta etablering och skapa nya kontakter.
Läs gärna mer om livet i Västervik och om vad kommunen kan erbjuda dig som medarbetare på www.vastervik.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 54-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Vision Vision vasterviksavdelningen@fv.vision.se 010-355 40 99 Jobbnummer
10011144