Gruppchef Arbetsmarknad - Återbruket
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2026-07-24
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Enheten för näringsliv och kompetens
Vill du vara med och göra skillnad för människor på deras väg mot egen försörjning, utbildning och integration? Har du ett engagerande ledarskap och erfarenhet av socialt arbete? Då kan du vara den gruppchef vi söker.
För att skapa en mer sammanhållen och effektiv verksamhet samlas nu Försörjningsstöd och Arbetsmarknad & Integration under en gemensam ledning. Den nya organisationen leds av en verksamhetschef med ett samlat ansvar för alla verksamheterna. Som en del av förändringen söker vi nu gruppchefer till respektive verksamhetsområde som ska bidra till en samordnad och effektiv stödkedja för våra invånare.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som gruppchef för Återbruket ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål. Du har ett ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt ansvar för fastigheterna inom området.
Återbruket är en verksamhet där hållbarhet, social utveckling och arbetslivsinriktat stöd möts. Verksamheten erbjuder meningsfull sysselsättning, arbetsträning och vägledning för både unga och vuxna som behöver stöd på vägen mot arbete eller utbildning.
Verksamheten omfattar en stor bredd av arbetsuppgifter, bland annat:
• Butiksförsäljning
• Transporter och logistik
• Sortering och hantering av återbruksmaterial från återvinningscentralerna i kommunen
• Reparation och återställning av material
• Mindre bygg- och underhållsuppdrag
I rollen leder du en verksamhet där praktiskt arbete kombineras med ett starkt socialt arbete. Du arbetar nära både medarbetare och deltagare och säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet, är effektiv och erbjuder en trygg och utvecklande miljö.
Du rapporterar direkt till verksamhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med övriga gruppchefer. Rollen innebär ett nära samarbete såväl internt som med externa samarbetspartners. Som gruppchef har du en viktig roll i att utveckla verksamheten och bidra till att forma och etablera ett nytt ledningsteam.
Din kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett starkt engagemang för människor och motiveras av att skapa möjligheter för individer att utvecklas och ta nästa steg mot arbete eller studier.
Du har god kunskap om arbetsmiljöfrågor och förstår vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, särskilt i verksamheter där maskiner och utrustning ställer höga krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag samt flerårig erfarenhet inom ett eller flera verksamhetsområden.
För att lyckas i rollen är du en trygg, lösningsorienterad och handlingskraftig ledare. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, skapa engagemang och samverka med olika målgrupper. Du är lyhörd, empatisk och har en god förmåga att coacha och stötta både medarbetare och deltagare i deras utveckling. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och självgående.
Du är en god förebild och har förmågan att kombinera ett tydligt ledarskap med ett inkluderande och respektfullt bemötande.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
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Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 56-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Märta Norberg, verksamhetschef marta.norberg@vastervik.se 010-355 40 85 Jobbnummer
10011150