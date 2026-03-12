Gruppchef Anläggningsteknik/Plant Design
2026-03-12
Vill du leda ett team av engagerade och kunniga specialister och bidra till utvecklingen av framtidens industri? Har du intresse av att samtidigt vara med och forma affärer och en kultur där människor verkligen trivs och utvecklas? Då kan detta vara rollen för dig!
Gruppchef - Anläggningsteknik/Plant Design
Vi söker vår nästa gruppchef till kontoret i Karlstad - en ledare som vill kombinera människoorienterat ledarskap med affärsutveckling och långsiktig påverkan. Vi söker dig som gillar att ta ansvar, skapa framdrift och bygga ett team som levererar med stolthet och har en hållbar arbetsmiljö. Vi tror att du har höga ambitioner och driv, men att du också ser värdet i att vi stöttar varandra, har kul och lyckas tillsammans.
Ditt uppdrag
Som gruppchef har du det övergripande ansvaret för ett team på cirka 15 medarbetare som har kompetenser inom rör och anläggning, process och projektledning.
I vardagen arbetar du med att:
skapa tydlighet, riktning och goda förutsättningar för teamets leveranser
bygga engagemang, trivsel och en hållbar arbetsmiljö
utveckla kompetens, bemanning och rekrytering - både för dagens behov och framtidens möjligheter
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Industry & Energy och arbetar nära dina chefskollegor i Karlstad, Vänersborg och Stenungsund. Tillsammans driver ni strategiska frågor, utvecklar affären och planerar kapacitet för att skapa balans mellan efterfrågan, kvalitet och arbetsbelastning.
Rollen har ett tydligt affärsfokus. Du:
bygger långsiktiga kundrelationer
driver dialoger och möten
arbetar aktivt med anbud och offertarbete
är med och påverkar vilka möjligheter vi satsar på
Kort sagt: du får både leda människor och påverka riktningen för COWI i en spännande och växande marknad.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Vi tror att du är trygg i dig själv, handlingskraftig och positiv. Du tar initiativ, fattar beslut och driver saker framåt.
Du trivs med många kontaktytor, gillar att bygga relationer och uppskattar kombinationen av affärsmässighet och ett modernt, hållbart ledarskap.
Du har erfarenhet från processindustrin, gärna massa/papper. Du kan idag vara:
gruppchef eller teamledare
disciplinledare inom t.ex. process/plant design/VA
senior ingenjör eller projektledare som vill ta nästa steg i sin ledarskapsresa
Du behöver inte uppfylla alla punkter - det viktigaste är att du känner igen dig i uppdraget, delar våra värderingar och vill utvecklas i rollen. Ett krav för rollen är att du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull roll där du utvecklar både människor och affärer. Du blir en del av ett kompetent, omtänksamt team med stark laganda och får stöd i din fortsatta utveckling som ledare och affärsdrivare.
Vi erbjuder bland annat:
en inkluderande kultur där vi värdesätter olikheter och nyfikenhet
möjlighet att påverka och bidra till hållbar industriutveckling
ett nätverk av specialister i Norden och globalt
utvecklingsprogram inom ledarskap och affär
en arbetsmiljö där vi värnar om balans, hälsa och trivsel
En plats att arbeta på och mycket mer
På COWI arbetar vi tillsammans med våra kunder för att forma en hållbar värld att leva i. Vi gör det med kunskap, nyfikenhet och ibland mod - för att skapa de lösningar världen behöver idag för att möjliggöra en bättre morgondag.
Vi värdesätter olikheter och utveckling och odlar en miljö av tillhörighet och att ha roligt. För det är det som får fram det bästa i dig, både på jobbet och hemma.
Med kontor främst belägna i Norden, Storbritannien, Nordamerika och Indien är vi för närvarande mer än 7 500 personer som bidrar med sin expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.
Har du fler frågor?
Om du undrar något om rollen, kontakta Jennica Lindén, Head of Engineering - Industry & Energy på jeiv@cowi.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Sarah Wallentin, Senior TA Specialist på srwa@cowi.com
.
Innan du ansöker
Du behöver bara skicka ditt CV - inget foto och inget personligt brev. Vid en intervju berättar du mer om vem du är och vad du vill.
Lika möjligheter för alla
På COWI vill vi att alla ska trivas och utvecklas. Vi välkomnar sökande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cowi AB
(org.nr 556204-9501) Arbetsplats
Cowi Ab Karlstad Jobbnummer
9794702