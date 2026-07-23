Gruppchef
Luftfartsverket / Chefsjobb / Härryda Visa alla chefsjobb i Härryda
2026-07-23
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Är du en inspirerande ledare med passion för människor och teknik och vill bidra till att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur? Då kan detta vara rollen för dig.
Inom enheten DUS CNS Väst (Communication, Navigation & Surveillance) säkerställer vi att den tekniska infrastrukturen för bland annat luftfart och andra samhällsviktiga tjänster fungerar dygnet runt, året om.
Vi söker nu en gruppchef till vårt team i Landvetter som arbetar med drift och underhåll av luftfartssystem i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus. Produktionsledning och resursplanering av personalen är fokus för rollen.
Vi arbetar med allt från projektering och installation till drift, underhåll och avancerad felsökning.
Om rollen
Som Gruppchef för DUS (Drift- Underhåll och Support) Väst med placering på Landvetter får du en central roll i verksamheten. Du har personalansvar för ca 15 medarbetare placerade på Landvetter. Du ansvarar för att produktionsleda det dagliga arbetet och säkerställa att verksamheten levererar med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Verksamheten omfattar främst planerat och avhjälpande underhåll av luftfartssystem, men även teknisk infrastruktur kopplad till andra samhällsviktiga funktioner. Arbetet sker i nära samverkan med kunder och samarbetspartners.
Att arbeta med säkerhetskritiska system ställer höga krav på kompetens. Därför genomgår våra tekniker utbildnings- och certifieringsprocess innan de får behörighet att arbeta självständigt.
Hos oss är arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och hållbarhet prioriterade områden. Som Gruppchef ansvarar du för att riktlinjer, instruktioner och säkerhetskrav efterlevs samt bidrar till en kultur präglad av engagemang, nytänkande och fokus på lösningar. Rollen rapporterar till Enhetschef och ingår i regionens ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar innefattar bland annat:
Personalansvar för direkt underställda.
Planera och genomföra målsamtal, lönesamtal och individuella avstämningar.
Coacha medarbetare att uppnå individuell utveckling och uppsatta mål.
Medverka att leda och fördela det dagliga arbetet.
Medverka vid planering/uppföljning/registrering och mottagning av teamets uppdrag.
Medverka vid resursplanering för drift- och projektuppdrag.
Ansvar för intern utbildningsplanering i ditt team.
Samverkan med kundfunktioner inom ansvarsområdet.
Samverkan med övriga funktioner inom DUS.
Främja god personalvård genom att medverka till motivation i teamet och skapa förståelse för uppdrag/affär/mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla teknisk verksamhet inom drift och underhåll.
För att lyckas i rollen ser vi även att du:
Har eller har haft ATSEP-licens.
Har högskoleexamen, alternativt annan likvärdig utbildning.
Goda kunskaper både i tal och skrift i såväl svenska som engelska.
Innehar B-körkort.
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet inom en statlig verksamhet.
Erfarenhet av produktionsledande roll.
Erfarenhet av luftfartssystem, teknisk infrastruktur, telekommunikation eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
Som person:
Är du strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamheten. Du är tydlig i din kommunikation och skapar engagemang och förtroende och är en god lyssnare. Att bygga långsiktiga relationer och samarbete är en viktig del i ditt ledarskap. Du drivs av att utveckla verksamhet och människor och har ett intresse för ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-07-23Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Landvetter flygplats.
Innan anställning genomförs en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. https://lfv.se/
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 LANDVETTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
HRBP Rekrytering
Pernilla Melkersson pernilla.melkersson@lfv.se Jobbnummer
10009711