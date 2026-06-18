Gruppchef
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2026-06-18
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Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Vill du arbeta med kompetenta kollegor där företagskulturen präglas av prestigelöshet högt i tak? Då kan detta vara jobbet för dig!
Frank Projektpartner söker just nu en gruppchef till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som gruppchef hos Frank Projektpartner kommer du att leda och utveckla en arbetsgrupp, fungera som en brygga mellan affärschef och uppdragsledarna och ta ansvar för vissa personalrelaterade och operativa uppgifter. Du kommer delta i verksamhetens beläggningsplanering, hantera resursfördelning och bemanning i gruppens projekt samt följa upp och rapportera ekonomiska resultat för gruppens uppdrag.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som självständig projektledare
Relevant utbildning
Svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet från konsult- eller beställarsidan
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en framåtlutad och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en social person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Frank Projektpartner erbjuder dig:
En spännande roll hos ett företag med generösa förmåner och interna utvecklingsmöjligheter
En ekonomiskt välmående arbetsgivare i tillväxt
Goda möjligheter att påverka och arbeta med spännande projekt som bidrar till en hållbar framtid
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Frank Projektpartner med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Frank Projektpartner:Frankgruppen är en koncern inom bygg- och fastighet. På konsultbasis levererar vi projektledning, projekteringsledning, byggledning, upphandling, besiktning och andra delar inom projektstyrning i små som stora projekt. Vi är verksamma i Stockholm och Mälardalen och har kontor på orterna Stockholm, Uppsala, Enköping och Eskilstuna. Vi leder projekt inom segmenten bostäder, kontor, samhällsfastigheter, industri, mark och anläggning, handel och säkerhet. FRANK – vi lever det vi heter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
S:t Göransgatan 63 (visa karta
)
112 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Jobway rekryterar till Frank Projektpartner Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9970090