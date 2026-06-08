Gruppchef
Region Uppsala / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-06-08
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Transportenheten
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt. Fastighet och service Region Uppsala är en viktig del i denna. Nu behöver vi bli fler som utvecklar, bygger och förvaltar våra sjukhus, vårdcentraler och övriga lokaler. Vill du arbeta på beställarsidan, vara kravställare med en viktig uppgift? Fastighet och Service är inne i en expansiv, förbättringstänkande och mycket spännande fas. Välkommen att söka dig till oss. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och goda arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Transportenheten inom Fastighet och service i Region Uppsala levererar servicetjänster till regionens verksamheter, med Akademiska sjukhuset som största kund. Avdelningen består av cirka 90 medarbetare och ansvarar för flera serviceprocesser.
Ditt uppdrag
Som gruppchef leder och coachar du din arbetsgrupp i det dagliga arbetet, med ansvar för personal, planering och budget. Du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten genom att skapa ett gott arbetsklimat och en lärande kultur.
Du leder och fördelar arbetet utifrån mål och behov, är närvarande i vardagen och stöttar, motiverar och ger feedback till dina medarbetare. Rollen innebär även att du ansvarar för rekrytering, introduktion och medarbetarsamtal samt håller kontinuerliga möten och tar tillvara medarbetarnas idéer för att utveckla verksamheten.
Du samarbetar med andra gruppchefer, deltar i verksamhetsplanering och uppföljning samt ingår i den lokala ledningsgruppen där du rapporterar till enhetschef. Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Krav:
• Erfarenhet av arbetsledning
• B-körkort
• God datorvana
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av fakturahantering
• Erfarenhet av introduktion av nya medarbetare
Din kompetens
Vi söker dig som har tydliga ledaregenskaper och förmåga att skapa delaktighet i gruppen. Du är coachande, engagerad och har lätt för att motivera andra i deras arbete. Vidare är du kommunikativ, lyhörd och har en naturlig förmåga att bygga goda relationer. Du är bekväm med att både ge och ta emot feedback och arbetar självständigt samtidigt som du värdesätter samarbete. Du är kundfokuserad och resultatorienterad, med en stark vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens kontinuerliga förbättring.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde under hösten 2026, eller enligt överenskommelse. Du får en utvecklande ledarroll i en viktig serviceverksamhet, med möjlighet att påverka genom ditt deltagande i ledningsgruppen. I rollen ingår också nära samarbete med engagerade chefskollegor.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Robert Andreasson på tel: 018-611 90 54 eller mejl: robert.andreasson@regionuppsala.se
Då rekryteringsprocessen pågår under sommarsemester kan svarstiden variera och urvalstiden pågå något längre än normalt.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU15/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9951331