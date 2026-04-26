Gruppchef - Socialförsäkringsenheten
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Grupperna för pension och familjepolitik, Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten arbetar med centrala frågor inom den svenska välfärdspolitiken, frågor som har stor betydelse i människors vardag - familjepolitiken, sjukförsäkringen och pensionerna. Enheten arbetar också med internationella socialförsäkringsfrågor så som samordning av socialförsäkringsförmåner mellan EU:s medlemsstater. Enheten ansvarar även för styrningen av bl.a. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som är centrala aktörer i de offentliga trygghetssystemen och för arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom socialförsäkringen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Socialförsäkringsenheten har ett trettiotal anställda indelade i grupper efter olika områden. Vi söker nu en gruppchef till grupperna för pension och familjepolitik. En grupp ansvarar för frågor om allmän pension (inkomstpension, premiepension och garantipension) och grundskydd i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Den andra gruppen ansvarar för den ekonomiska familjepolitiken som bl.a. omfattar barnbidrag, föräldraförsäkring, bostadsbidrag, underhållsstöd och omvårdnadsbidrag.
Som gruppchef ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom arbetsgrupperna samt ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för de 10 medarbetarna i grupperna. Du rapporterar till enhetschefen och ska aktivt delta i enhetens ledningsgrupp och ha ett helhetsperspektiv vad gäller enhetens verksamhet.
I uppdraget ingår att ansvara för att - tillsammans med medarbetarna - planera, driva och utveckla sakfrågorna som ingår i gruppens verksamhetsområde. Du följer regelbundet upp den egna arbetsgruppens verksamhet och ser till att tidplaner hålls. Du förväntas också bidra till att enheten som helhet har en god förmåga att leverera. Du kommer att, tillsammans med enhetens ledningsgrupp, diskutera och utveckla arbetssätt, rutiner, strategiska frågor, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljö på enheten. Du säkerställer en effektiv användning av enhetens resurser och förmågor tillsammans med enhetschefen och övriga gruppchefer. I rollen ingår att representera enheten, nationellt och i vissa fall, internationellt. Du kan till viss del och vid behov även behöva göra handläggande uppgifter i de sakfrågor som tillhör arbetsgruppen. Detta görs upp i dialog med enhetschef.
Bakgrund
Vi söker dig som har avslutad akademisk examen inom juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annan relevant inriktning. Du har aktuell ledarerfarenhet antingen som chef, projektledare, eller motsvarande och erfarenhet av handläggande eller utredande arbete inom statlig myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av förhandlingsarbete, av att leda förbättringsarbete och utvecklingsfrågor och har erfarenhet av handläggande eller utredande arbete i Regeringskansliet. Har du relevant arbetslivserfarenhet inom enhetens sakfrågor, eller annan likvärdig erfarenhet som vi bedömer motsvarar detta, är även det meriterande.
Det är ett krav för tjänsten att du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Har du goda kunskaper och förståelse om propositionsarbete, budgetarbete, regleringsbrev, styrningsfrågor, och andra centrala processer i Regeringskansliet är det meriterande.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att sätta mål, prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. Du är kvalitetsmedveten samt har hög integritet och stor personlig mognad. Mycket gott omdöme är en förutsättning för rollen.
Läs mer på: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Det är viktigt att du är strukturerad och analytisk med förmåga att organisera, sätta mål och hålla tidsramar. Vi sätter stort värde på dig som är relationsskapande, kommunikativ och empatisk. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och kunna främja trivsel och laganda i gruppen. Hos oss behövs god förståelse för kraven i en politiskt styrd organisation och Regeringskansliets roll och funktion. Du behöver skapa förtroende både hos politisk ledning och hos dina egna medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som gruppchef har du en tillsvidareanställning i Regeringskansliet. Förordnandet som gruppchef gäller i fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Therese Karlberg, på 08-405 53 76. Du kan också kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark mailto:isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Ewa Blom för ST via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 maj, 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9876065