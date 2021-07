Gruppchef - Control Systems - Azelio AB - Elkraftsjobb i Göteborg

Azelio AB / Elkraftsjobb / Göteborg2021-07-06Providing access to clean power when and where it is needed.Azelio is a Swedish public company in the game of improving the world. We have a solution to one of the biggest challenges facing humankind today: How to supply affordable and renewable power on demand where it is needed at all hours of the day. Combining a game-changing energy storage technology with emission free energy production, cleaner than established renewable technologies and at a lower cost than fossil alternatives.Azelio is in an extensive expansion phase with recent installations in Sweden, Morocco and in Abu Dhabi. Several MOUs has been signed globally during 2019 and 2020 and two commercial contracts have been signed, in Sweden and in Dubai with installations during 2021. Azelio's award-winning technology has received substantial global attention for its unique ability to store renewable energy and provide affordable and clean power on demand all hours of the day.Vill du vara med och leda vår utveckling av framtidens fossilfria energilösningar? Välkommen till oss!Azelio växer fort och vi är mitt uppe i produktutvecklingen av vårt unika koncept, energilagringsenheten TES.POD. Samtidigt omvandlar vi vårt företag från ett utvecklingsbolag till ett producerande bolag och vi förbereder för volymproduktion.Vi söker nu en gruppchef till den nystartade gruppen Control Systems, som är en del av sektionen Electrical Engineering & Software. Gruppen Control Systems består av 12 ingenjörer som ansvarar för utvecklingen av mjukvaran till kontrollsystemet som används för styrning och övervakning av TES.POD.Din rollFör att lyckas som gruppchef behöver du vara väl insatt i vilka utmaningar dina medarbetare står inför i utvecklingen av både produkten och företaget, samt aktivt bidra till att utveckla verksamheten.- Du leder hela avdelningens verksamhet inklusive kvalitetssäkrade tekniska leveranser, budgetansvar, personal och kompetensutveckling.- Du skapar förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat där medarbetare får möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt.- Du säkerställer en god arbetsmiljö och tillser att arbetet sker inom gällande lagar och regler.- Du bidrar aktivt till Azelios utveckling, sektionens och avdelningens strategiska planering, målformuleringar, uppföljning och framtagande av processer mm.Vem är du?Du har arbetat som ledare i en produktutvecklande verksamhet under några års tid, med god dokumenterad ledarförmåga. Du har förmågan att motivera, skapa teamkänsla och arbetsglädje där varje medarbetare trivs och känner sig sedd.Du är ingenjör med universitets- eller högskoleutbildning eller har motsvarande arbetslivserfarenhet inom produktutveckling av komplexa produkter. Du har tidigare arbetat med utveckling av mjukvara, samt har erfarenhet av hela produktionskedjan fram till en industrialiserad produkt.Som person har du lätt för att skapa kontakt och bygga relationer både internt och externt. Du gillar att jobba i en snabbt föränderlig miljö, har en positiv attityd och ett lösningsfokuserat synsätt. Du agerar på eget initiativ och får saker att hända. Du har en förmåga att inspirera andra och drivs av att skapa engagemang. Du har lätt för att organisera och planera, samt att driva fram leveranser mot överenskomna mål.Du har allmänt goda IT-kunskaper, MS Office är en självklarhet. Du har kunskap om agilt arbetssätt och kanske har du utbildat dig inom processramverket SPICE eller ASPICE. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift i såväl svenska som engelska.Vi erbjuder dig en plats i ett företag där vi alla är delaktiga i vår framgång och tar ansvar för en hållbar framtid. Du får stor frihet i din roll och planeringen av dina arbetsdagar, och möjlighet att arbeta i ett team med fantastiskt engagerade kollegor. Vi drivs av nyfikenhet och vill alltid befinna oss i framkant när det gäller teknik och att driva utvecklingen framåt. Största delen av utvecklings- och testarbetet för gruppen görs i Åmål, regelbunden närvaro på plats i Åmål är en förutsättning. Resor i Sverige och internationellt ingår i tjänsten.Har du frågor om rollen, kontakta Frida Hjertén, Manager Electrical Engineering & Software på frida.hjerten@azelio.com eller +46(0) 073-410 10 57.Vill du veta mer om Azelio? Besök www.azelio.com Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-06FastSista dag att ansöka är 2021-08-29Azelio AB5850509