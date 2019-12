Gruppboende LSS - Lessebo kommun, Socialförvaltningen - Vårdarjobb i Lessebo

Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Lessebo2019-12-23Vi är en växande kommun med ca 8 800 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.I Lessebo kommun är det lätt att lära känna varandra. Det finns ett nära samarbete förvaltningar och politiker emellan. Ansvar, respekt, tillit, tydlighet och utveckling är kommunens värdegrund.2019-12-23Vi söker en ny medarbetare till ett av våra tre LSS-boenden!Gruppboendet Smålandsgatan i Lessebo öppnades 2009 och består av 6 lägenheter med gemensamhetsyta. Din uppgift är att stödja personerna i olika situationer i deras vardag, exempel på arbetsuppgifter är stöd i hemmet så som städa, laga mat och tvätta. Du får också följa med på fritidsaktiviteter och daglig verksamhet, men även i andra situationer där stöd och hjälp behövs. Arbetet innefattar tjänstgöring under årets alla dagar och för att komma ifråga till denna tjänst måste du kunna arbeta både dag, kväll och helger som finns på rullande schema.Omfattningen på denna tjänst är ca 70 %.Vi söker dig som är utbildad undersköterska, skötare, vårdare eller barnskötare med erfarenhet av funktionsvariationer eller annan utbildning/erfarenhet vilken arbetsgivaren bedömer berikar verksamheten.Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har kunskap i teckenspråk eller tecken som stöd. Personlig lämplighet är mycket viktigt.Vi värdesätter också att du är en flexibel person, lyhörd för den enskildes behov, tar mycket eget initiativ och är problemlösande. Du har ett gott samarbete med de enskilda i boendet och dina kollegor, men också anhöriga och övriga professioner i organisationen. Meriterande är om du har arbetat med människor med olika funktionsvariationer sedan tidigare. Du är väldigt kreativ och kommer på nya saker samtidigt som du tar ett stort ansvar. Du är inte rädd för utmaningar som kan förekomma i arbetet.Erfarenhet och intresse av lågaffektivt bemötande och att arbeta med schemabilder är meriterande.Datakunskaper är ett krav och erfarenhet av dokumentationssystemet Procapita är meriterande.B-körkort är meriterande.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-03-01 Tillträde sker enligt överenskommelse. Rekrytering kan ske fortlöpande under ansökningstiden.Lön enl. Kommunals avtal. Fackförbundet Kommunals representant nås via kommunens växel, 0478-125 00.Sista dag att ansöka är 2020-01-12Lessebo kommun, Socialförvaltningen5019115