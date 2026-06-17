Gruppansvarig Barnledare
Halmstad Gymnastikförening / Servicepersonaljobb / Halmstad Visa alla servicepersonaljobb i Halmstad
2026-06-17
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Halmstad GF är I ett skede där vi vill utvecklas och arbeta vidare framåt. Därför söker vi just dig som vill vara delaktig I denna föreningsutveckling.
Tjänsten är på ca 10 - 15 timmar i veckan med start i September 2025. Vår förening ger ca 1400 barn, ungdomar och vuxna möjlighet till kvalitativ träning.
Vi strävar efter att uppnå trivsel i vår verksamhet med gemenskap och glädje på träning och tävling, för barngrupper liksom för elitgrupper och vuxengrupper. Vi finns I Halmstad med omnejd.
Vi söker en gruppansvarig till våra barngrupper i åldrarna 1-8 år.
Som gruppansvarig behöver du lägga upp träningsprogram för vår barngrupper, samt utveckla våra nuvarande ledare. Föreningen är måna om att ha utbildade ledare och föreningen står för de utbildningar som krävs för jobbet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av gymnastik sen tidigare. Har god hand med barn och ungdomar, samt kan samarbeta med såväl föräldrar som tränare. Har en god strukturerad förmåga, kunna sätta mål och planera verksamheten.
Tjänsten kan anpassas beroende på sökandes profil, arbetstiden sker i gymnastikhallar på eftermiddag, kvällar och helger, körkort är ett önskemål.
Om du är intresserad kan du maila din ansökan och cv samt personligt brev till info@halmstadgf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@halmstadgf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruppansvarig Barn & Ungdom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Gymnastikförening
, http://www.halmstadgf.se Arbetsplats
Halmstad Gymnastikförening Jobbnummer
9968410