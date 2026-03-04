Grundskollärare trä- och metallslöjd
Sunnadalskolan är en F-9-skola med cirka 400 elever och en stark vilja att göra skillnad - varje dag. Hos oss möts du av ett engagerade pedagoger som tillsammans driver skolutveckling genom kollegialt lärande och ett välfungerande tvålärarsystem. Det ger goda förutsättningar för både elevernas och pedagogernas utveckling, och skapar en stark lärandekultur i klassrummet.
Vi tror på kraften i samarbete. Därför arbetar vi nära varandra över professionsgränserna - lärare, elevhälsa, fritidspersonal och skolledning - med en gemensam målsättning: att se varje elev och skapa en trygg, inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens och en vilja att alltid göra sitt bästa för elevernas skull. Tillsammans skapar vi en skola där varje elev får möjlighet att växa både kunskapsmässigt och som individ.
Vill du vara med och bidra till en skola där samarbete, utveckling och trygghet går hand i hand? På Sunnadalskolan får du chansen att arbeta i ett team där du både gör skillnad och själv får växa - varje dagPubliceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Att arbeta som grundskollärare på Sunnadalskolan innebär en roll med både hjärta och drivkraft
Som lärare på Sunnadalskolan är du en nyckelperson i våra elevers utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Här får du möjlighet att arbeta i ett tvålärarsystem som ger stöd i vardagen och skapar utrymme för reflektion, utveckling och kollegialt lärande. Tillsammans med engagerade kollegor är du med och driver undervisningen framåt genom att använda varierade arbetssätt som väcker nyfikenhet och lärande.
Du integrerar digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen och bidrar till att forma en modern, interaktiv och inkluderande lärmiljö. Vi värdesätter ett undervisningsklimat där alla elever känner sig trygga, sedda och motiverade därför är din förmåga att bygga goda relationer med elever och skapa struktur i klassrummet avgörande.Kvalifikationer
Grundskollärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd.
Vi söker dig som är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga. Du trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap. Som person är du kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Jessica Berg jessica.berg@karlskrona.se 0455- 30 37 61 Jobbnummer
