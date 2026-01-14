Grundskollärare Torestorpskolan åk 4-6
2026-01-14
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Vi är en skola i utkanten av Marks kommun med drygt 100 elever från F-6 samt fritidshem.
Vi har nära till naturen och allt vad den erbjuder, något som vi kan använda i undervisningen på många sätt.
Sedan några år tillbaka har vi arbetet med att utforma en modell för hur den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön ska fungera för att kunna möta elevers olika behov.
Skolan arbetar aktivt med kooperativt lärande och har ett väl utvecklat värdegrundsarbete som bygger på ledorden ansvar, samarbete, reflektion, kreativitet och kommunikation.
Vårt väl fungerande elevhälsoarbete startar i klassrummet och leds av rektor och specialpedagog.
På Torestorpskolan är vi ett härligt gäng där fokus är elevernas lärande och välbefinnande under hela skoldagen.
Hoppas du vill bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Du kommer att ha klassläraransvar där sedvanliga arbetsuppgifter ingår samt ett nära samarbete med lärare i parallellklassen.
Fritidspersonal finns som stöd i klassen under vissa tider.Kvalifikationer
Vi söker dig med bred ämneskompetens till vår 5-6:a, SV/SO samt MA och EN som grund. Gärna med erfarenhet av arbete utifrån tankesätt att mångfald berikar och att alla elever är unika.
Elevernas önskan är att få en lärare som är bra på att förklara på ett enkelt och tydligt sätt.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299390".
Detta är ett heltidsjobb.
Marks kommun (org.nr 212000-1504)
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ann-Mari Kettisen ann-mari.kettisen@mark.se 0320218701
