Grundskollärare till studion, åk 7-9, på Tyringe skola - Hässleholms kommun - Grundskolelärarjobb i Hässleholm

Hässleholms kommun / Grundskolelärarjobb / Hässleholm2020-08-26Vad erbjuder vi?Nu har du möjlighet att bli en av våra två huvudansvariga lärare i studion på högstadiet.Du kommer ha nära samarbete med de undervisande lärarna i klasserna och anpassa undervisningen utifrån de elever som har undervisning i mindre sammanhang i vår studioverksamhet. Tillsammans arbetar ni med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse för eleverna. Med utgångspunkt i vår gemensamma pedagogiska helhetsidé arbetar vi gemensamt kring ledning och stimulans, extra anpassning och särskilt stöd.Du kommer ingå i högstadiets resursteam bestående av skolledare, specialpedagog och någon lärare från verksamheten.I arbetet ingår planering, utvärdering och dokumentation samt ansvar för övriga uppgifter som ingår i läraryrket. Alla elever i årskurs 4-9 har en Chromebook som arbetsredskap.Vem är du?Vi söker dig som är legitimerad lärare med en bred behörighet att undervisa i flera ämnen för elever i årskurs 4-9. Intresse eller erfarenhet av specialpedagogiskt arbete, tillgänglig lärmiljö och genrepedagogik är önskvärt. Utbildning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och barn i behov av särskilt stöd är meriterande.Som person ser vi gärna att du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat och hjälpa dem att träna och utveckla sina förmågor. Vi ser att du är tydlig och strukturerad i ditt pedagogiska arbete med eleverna. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare.Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.Dokumentation och kontakt med vårdnadshavare och elever sker via SchoolSoft. Kommunikationen mellan kollegiet sker via Office365 och Teams. Många klasser arbetar i Google Classroom så vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper och kan använda digitala verktyg med eleverna.Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.2020-08-26Tjänsten är tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 100 procent.Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut därför ber vi dig skicka in din ansökan redan idag!Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.Tyringe skola har ett fantastiskt läge centralt placerad i Tyringe med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. I nära anslutning till skolområdet finns även Tyrehallen, Tyrshage och Tyrs hov en idrottsanläggning med idrottshall, simhall, ishall och bowlinghall under samma tak. Skolan ligger med närhet till tåg- och busstation. Vi är en F-9 skola med ca 650 elever, organiserade i tre paralleller och fyra fritidshemsavdelningar. På Tyringe skola arbetar vi efter en verksamhetsplan med gemensamma fokusområden. På varje stadie finns ett resursteam som leds av specialpedagogen i samarbete med biträdande rektor. Skolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, logoped, kuratorer, skolpsykolog, skolhälsovården, biträdande rektorer samt rektor. Ledningen består av Pernilla Bill Håkansson rektor på Tyringe skola samt två biträdande rektorer, Ingrid Lagerkvist och Annica Bjerkebo.Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.Välkommen att bli en av oss!Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 2020-08-10 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-13Hässleholms kommun5334719