Grundskollärare till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stråtjära skola / Grundskollärarjobb / Söderhamn Visa alla grundskollärarjobb i Söderhamn
2026-02-27
Ditt uppdrag
Ta chansen att bli en viktig del av vår organisation.
Vi söker dig som i rollen som grundskollärare vill fortsätta utveckla arbetet på vår byskola tillsammans med engagerade kollegor.
På den lilla skolan tror vi att god samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga framgångsfaktorer.
Vi söker dig med lärarlegitimation som har behörighet att undervisa i årskurs 1-6.
I dina arbetsuppgifter ingår mentorskap, samt att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du tillhör ett arbetslag runt eleverna. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi tror på, och arbetar för ett nära kollegialt samarbete där vi ser samverkande pedagoger i klassrummet som en framgångsfaktor. Målsättningen är att vara en arbetsplats som varje medarbetare vill utveckla, en arbetsplats där åsikter blir lyssnade på, resurser tillvaratas och en arbetsplats som ger utrymme för personlig utveckling. Vi erbjuder en trygg miljö med positiva förväntningar, där vi hela tiden arbetar målmedvetet med att möta varje elev på bästa sätt. En självklar utgångspunkt i vårt arbete är förståelsen för att olika är bra.
Stråtjära skola är en mysig byskola åk. F-6 som ligger omgiven av skog och åkrar. Skogen är en del av skolgården och ger bra förutsättningar för såväl lek som lärande. Inom gångavstånd finns även sjö och vattendrag.
Din kompetens
Vi söker dig med grundskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk. 1-6.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och undervisning.
Du är en person som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter. Arbetar mot mål genom att själv strukturera och driva dina processer vidare. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.
Vi söker en trygg och tydlig ledare som motiverar och kan förse andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå de gemensamma målen. Du skapar engagemang och delaktighet, samtidigt som du är utåtriktad och socialt aktiv.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stråtjära skola Kontakt
Anna Andersson 0270-75427 Jobbnummer
9766694