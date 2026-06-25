Grundskollärare till Skärpeskolan
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
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Vår skola ligger i ett lugnt bostadsområde strax utanför Örnsköldsviks centrum. Vi är övningsskola för Umeå Universitet och välkomnar regelbundet lärarstudenter under utbildning till vår skola. Vårt team som arbetar med klasserna i årskurs F-3 är en kompetent grupp som kan erbjuda dig en välkomnande atmosfär med elevens bästa i fokus. Tillsammans utvecklar vi vår enhet för att erbjuda undervisning av bästa kvalité.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 260812 till 270209 på 100%.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu förstärkning till vårt team. I arbetslagen varieras och fördelas uppdragen som mentor, ämneslärare eller resurslärare. Uppdraget innebär att enskilt och tillsammans med arbetslaget planera, genomför och följa upp undervisning. Utöver detta ingår även den dokumentation och de kontakter som behövs kring de elever du arbetar med. Samarbete och kontakt med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet för årskurserna F-3.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, har en bred digital kompetens, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Tommy Nordman tommy.nordman@ornskoldsvik.se 070-1906153 Jobbnummer
9978751