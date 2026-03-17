Grundskollärare till Risbäcks fjällskola
Dorotea kommun / Grundskollärarjobb / Dorotea
2026-03-17
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning
Risbäcks fjällskola är en liten skola med få elever från förskoleklass till årskurs 6.
Detta ställer krav på dig som lärare men ger också fantastiska möjligheter. Dina arbetsuppgifter
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling.
Att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling är andra viktiga arbetsuppgifter i läraryrket.Kvalifikationer
Legitimerad lärare för de tidiga åldrarna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och flexibilitet. Har du samisk bakgrund eller
kunskaper i samiskt språk och kultur kommer tjänsten att kombineras med undervisning i samiska.Anställningsvillkor
Enligt skollagen (2010:800) skall den som anställs inom verksamheten visa utdrag ur polisens
belastningsregister. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809) Arbetsplats
Utbildning, Risbäcks skola Kontakt
Anna Bryggman 0942-14102 Jobbnummer
9802518