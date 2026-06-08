Grundskollärare till Örnsköldskolan
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-08
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Vi söker nu en vikarierade grundskollärare till Örnsköldsskolan!
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i de flesta ämnen i förskoleklass och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen för grundskolan F-3.
Du gillar att utmanas, tänka i nya banor och ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in till arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Åsa Elfving, Sveriges Lärare asa.elfving@ornskoldsvik.se 070-5848416 Jobbnummer
9952814