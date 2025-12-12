Grundskollärare till Kvibilleskolan, vikariat
2025-12-12
Vi söker dig som är en engagerad lärare och som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Som lärare driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet i enlighet med våra styrdokument. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår pedagogiska idé där vi arbetar utifrån ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i skolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. Uppdrag på fritidshemmet ingår.
Vi söker dig som vill utmana och utmanas tillsammans med blivande kollegor! I Kvibille har vi ett utvecklingsarbete med 6-12 års perspektiv och hela dagens lärande.
Vårt syfte är att alla medarbetare ska känna möjlighet till ett reellt inflytande över utvecklingsarbetet i vår verksamhet vilket i sin tur skapar motivation, engagemang och ett ansvarstagande.
Tjänsten är fördelad vissa timmar per vecka på fritidshemmet. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-6.
Önskvärda ämnen är svenska, SO och engelska.
Övrig information
Kvibilleskolan ligger centralt i vackra Kvibille i nyrenoverade och tillbyggda lokaler. Vi är arbetsplatsen med stort hjärta och ett högt engagemang där vi ser hela dagens lärande från skola till fritidshem. Vi värdesätter allas lika värde med stort inflytande och delaktighet i verksamheten.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
