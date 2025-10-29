Grundskollärare till Idbynskolan
2025-10-29
Vi söker dig som vill bidra till en positiv, inkluderande och inspirerande lärandemiljö för våra yngre elever.
Som lärare hos oss får du en central roll i elevernas utveckling och lärande - med möjlighet att planera och genomföra undervisning som väcker nyfikenhet, kreativitet och trygghet.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, omtanke och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö där du ges utrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån dina styrkor och idéer. Du deltar också i skolans gemensamma utvecklingsarbete och bidrar till att forma en skolkultur där alla elever känner sig sedda och delaktiga.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.
Som grundskollärare på Idbynskolan kommer du bland annat att:
Planera och genomföra inspirerande undervisning, både i helklass och som stöd för enskilda elever.
Skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärandemiljö.
Anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Följa upp och bedöma elevers utveckling samt ge konstruktiv återkoppling.
Samarbeta nära kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.
Delta i skolans gemensamma aktiviteter och bidra till ett positivt skolklimat.
En mindre del av uppdraget innebär arbete i fritidsverksamheten, där du tillsammans med kollegor skapar en meningsfull och trygg miljö för eleverna även utanför lektionstid.
Vi söker dig som har:
Lärarlegitimation med behörighet för grundskolans tidiga år.
Erfarenhet av undervisning i F-5, gärna med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Förmåga att skapa struktur, trygghet och engagemang i undervisningen.
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
Engagemang för att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
