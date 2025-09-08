Grundskollärare till gymnasieskolans IM-program
2025-09-08
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds Gymnasium är organiserat i tre sektorer och den här tjänsten är förlagd till Utvecklingssektorn.
Arbetsuppgifter
Antalet elever på skolans introduktionsprogram har ökat och vi behöver därför rekrytera en lärare. Att vara lärare på IM-programmet innebär att du undervisar, är lots för en elevgrupp samt ingår i ett fantastiskt arbetslag som har ett tätt samarbete, är flexibla och engagerade och som har skolans och elevens bästa i fokus.
Kvalifikationer
Du som söker detta jobb är en legitimerad, kompetent och engagerad lärare, gärna med erfarenheter från grundskolan och/eller gymnasieskolans IM-program. Vår skola har behov av en lärare med bred kompetens och därför söker vi dig som undervisar i svenska, engelska och/eller matematik. Även andra kombinationer är av stort intresse, då vi lägger stor vikt vid personliga erfarenheter och egenskaper.
Du är en lösningsfokuserad lärare som trivs med att arbeta tillsammans med andra!
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Intervjuer sker fortlöpande.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
