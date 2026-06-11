Grundskollärare till Banafjälskolan
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara klassansvarig för klass F-1 och ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Utöver detta kommer du även ha undervisning i övriga klasser.
Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en del i arbetet och uppdraget innebär att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och följa upp undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen men även du som har annan kvalifikation är välkommen att söka.
Du är en trygg vuxen och en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Lars Hägglund lars.hagglund@ornskoldsvik.se 0761042044 Jobbnummer
9960370