Grundskollärare till åk 4-6

2026-03-05
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och fortsätta forma framtidens skola? Sök då till Vega skola!
I augusti 2023 öppnade Vega skola - ett unikt projekt där kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningens personal gemensamt skapar möjligheter till ett bredare lärande.
Vega skola ligger i Vegastaden; ett nybyggt område strax söder om Stockholm med pendeltågsstationen precis bredvid skolan. Byggnaden som i sig är ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm, har utöver verksamhet för förskoleklass till årskurs 9, även en fullstor idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal och ett café. Skolans lokaler är rymliga, modernt inredda och innehåller allt som krävs för en högkvalitativ undervisning. Skolan rymmer ca. 750 elever i årskurserna F-9, fritidshem samt en anpassad grundskola. Dagtid används våra lokaler av skolan. Efter skoltid bedriver kulturskola, föreningar, privatpersoner och andra aktörer verksamhet i lokalerna. Delar av högstadiets lokaler är även förberedda för övernattning vid läger och cuper.
Låter allt du hittills läst inspirerande och spännande? Då är det dig vi söker!
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans! Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare till mellanstadiet då en av våra lärare går i pension. Som lärare på Vega skola är dina främsta arbetsuppgifter att planera, undervisa, bedöma och utvärdera undervisningen. Du analyserar undervisningen för att säkerställa att alla elever har förutsättningar för att nå bästa möjliga resultat. Du formar undervisningen utifrån elevgruppens behov av lärande. Du har ett tydligt förtroendefullt ledarskap under hela skoldagen, som ger eleverna trygghet, studiero och delaktighet. Du samplanerar med kollegor och samarbetar med arbetslaget och övriga professioner. Du utvecklar din profession i det kollegiala lärandet och utifrån skolans utbildningssatsningar och aktuell forskning.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av undervisning och så bred behörighet som möjligt. Det är meriterande om du har behörighet i matematik och naturorienterande ämnen.
Du är en tydlig ledare och trygg i din lärarroll. Du är en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen och som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och personliga utveckling. Du är mån om att skapa en trygg lärmiljö grundad på ömsesidig respekt och du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken och delar med dig av dina kunskaper till andra.Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare för att undervisa på mellanstadiet.
• Du har behörighet att undervisa i svenska och matematik samt har goda kunskaper inom ämnena.
• Du har erfarenhet av att undervisa och speciellt i grupper där behoven är varierade.
• Som tydlig ledare skapar du struktur, trygghet och studiero i klassrummet.
• Du har god kommunikativ förmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Meriterande:
• Du har erfarenhet av att arbeta med elever som upplever att matematik är utmanande.
• Kunskap om och erfarenhet av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.Dina personliga egenskaper
• Du inspirerar, motiverar och leder.
• Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du vill utvecklas och har ett inre driv och en nyfikenhet.
• Lösningsfokuserad, flexibel och bidrar till en god stämning och arbetsmiljö.
• Stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet och goda referenser. Vi eftersträvar en jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats.
Vi vill att du ska veta att:
• På Vega skolan har du stort förtroende och utrymme från skolledningen.
• Skolledningen vill främja samarbete och skapa en kultur av tillsammansarbete.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till gym i kommunhuset Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Individuell lönesättning
