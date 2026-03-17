Grundskollärare spanska tillsvidare 30%
Stift Immanuel / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-03-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Immanuel i Borlänge
Vi söker en grundskollärare i spanska som moderna språk från och med höstterminen 2025.
Du är utbildad grundskollärare eller lärarstuderande med kompetens för spanska år 6-9. Det kan finnas möjlighet att kombinera med något annat ämne om Du har kompetens och vill så. Erfarenhet är meriterande, men inget krav. DU skall tycka om att arbeta med ungdomar och vilja hitta vägar för att de skall lära sig så mycket som möjligt. Du skall kunna sätta gränser och vara tydlig i ditt yrkesutövande.
Flexibilitet och förmåga till samarbete är en förutsättning. Kunskaper om hur man anpassar sin undervisning för barn med olika svårigheter t.ex. dyslexi eller NPF är också meriterande. Du är ansvarig för undervisningen i spanska år 6-9 med allt vad detta innebär av planering, undervisning samt erforderlig dokumentation. Lektioner går att lägga på olika sätt beroende på dina önskemål och hur schemat i övrigt ser ut. För att få en tillsvidaretjänst måste du vara legitimerad lärare i spanska.
Immanuelskolan är en friskola som funnits sedan 2003. Vi arbetar för att både vår personal och våra elever skall trivas. Kristna värderingar är viktiga för oss och vi arbetar ständigt med att skolans klimat skall vara tillåtande och tryggt. Du som arbetar här märker du snart att det är lätt att göra sin röst hörd och att beslutsvägarna är korta. Teamarbete är oerhört viktigt för oss - att vi finns för varandra och hjälps åt för att nå så långt det är möjligt. Vi vill se barn och unga växa och utvecklas till sin fulla potential.
Hos oss skall man få vara den man är och tränas i att visa respekt till varandra. Vi finns nära Borlänge centrum och vi har ca 140 elever på skolan med upp till 22 elever i varje klass. Kunskaper är ovärderliga och vi vill att alla elever som går här skall ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: tjanster@immanuelskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Tillsvidaretjänst spanska". Omfattning

Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Immanuel
, http://www.immanuelskolan.se
Spelmansgatan 22 (visa karta
)
784 35 BORLÄNGE Arbetsplats
Immanuelskolan Kontakt
Rektor
Elin Åhman elin.ahman@immanuelskolan.se Jobbnummer
9802125