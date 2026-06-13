Grundskollärare Spanska
Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-06-13
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Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping är en fristående grundskoleverksamhet som startade upp år 2005 i Vrinnevi Park i Norrköping.
Skolan bedriver verksamhet för ca 336 elever i år 4-9 med idrotts- och hälsoinriktning och har ca 35 personal.
Till höstterminen 2026 söker vi förstärkning på personalsidan.
Vi söker behörig och kompetent personal med ämneskunskap i Spanska för undervisning i år 6-9. I tjänsten ingår också del i handledarskap. Tjänstgöringsgraden är 50% och undervisningen är förlagd halvdagar under veckan.
Förutom att du är en behörig och kompetent lärare ska du ha ett djupt elevengagemang, intresse för idrott och hälsa, stor social kompetens, naturlig förmåga att snabbt fånga upp stämningar och vara flexibel samt bidra till en lugn och trygg skolmiljö. Att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta, förutsätter vi.
Dina personliga egenskaper är avgörande.
Hos oss står eleven i centrum!
Välkommen med din ansökan, CV och referenser.
Ansökningar och kallelser för intervjuer hanteras fortlöpande i förhoppning om att skyndsamt tillsätta rätt person för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: patrik.jonsson@jonsbergska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SP HT 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB
(org.nr 556676-5920)
Sprängstensgatan 1 (visa karta
)
603 79 NORRKÖPING Arbetsplats
Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB Kontakt
Rektor
Patrik Jönsson patrik.jonsson@jonsbergska.se 011-286700, 0709-105290 Jobbnummer
9962475