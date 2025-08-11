Grundskollärare / resurspedagog till flexgrupp
2025-08-11
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Berghultskolan är en fin F-9 skola som har två klasser i respektive årskurs. Skolan är fint belägen vid en skolskog och har en riktigt bra skolgård för möjliggör rörelse under hela dagen för våra elever. Berghultskolan är en skola som arbetar utifrån en arbetslagsstyrd organisationsmodell med hög delaktighet i skolans förbättringsresa.
Skolan präglas av ett samarbetande klimat med omtanke om varandra. Vi värdesätter att ha kul tillsammans och att våra medarbetare även ska lämna skolan med energi.
Berghultskolan ligger i Floda och flertalet av våra medarbetare pendlar från både Göteborg och Alingsås. Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till skolan.
Berghultskolan söker nu dig, trygg lärare / resurspedagog till vår flex-grupp. Hos oss får du vara en del av ett kompetent och varmt kollegium som arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.Om tjänsten
Som lärare/resurspedagog i flex-grupp arbetar du med elever i behov av särskilt stöd, både i liten grupp, enskilt och tillsammans med ordinarie lärare i klassrum. I uppdraget ingår ansvar för att planera och samverka verksamheten runt elever varar tidigare erfarenhet av liknande tjänster är meriterande.
I rollen ingår mentorskap för elever.
Du är en viktig del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete och samverkar nära med övriga lärare och elevhälsoteam.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet kopplat till arbetslag och mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Är legitimerad lärare från åk 4 och uppåt med bred behörighet och gärna med specialpedagogisk kompetens
* Resurspedagog med tidigare erfarenhet av liknanden uppdrag på högstadiet.
* Är strukturerad och kunnig inom strukturera och schemalägga för elevers lärande
* Har ett lågaffektivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
* Har god samarbetsförmåga och ett stort hjärta för varje elevs utveckling
* Vill arbeta nära kollegor i team för att nå framgång
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
