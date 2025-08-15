Grundskollärare, Murgårdsskolan 7-9
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2025-08-15
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Murgårdsskolan 7-9 söker nu lärare i följande ämnen;
• En lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap och engelska, tjänsten är på 100% och ett vikariat under läsåret 25/26
• En lärare som undervisar i spanska och So, tjänsten är på 100% och tillsvidare.
Murgårdsskolan är en 2-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. På Murgårdsskolan 7-9 har vi 6 anställda mentorer vilket innebär att i tjänsten som undervisande lärare ingår inte ett mentorskap. Under skoldagen har vi ett mobilförbud för eleverna.
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Du kommer även att arbeta självständigt. På våra skolor har vi erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom centrala grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga förstelärare. Du kommer att delta i skolans utvecklingsarbete gällande digitalisering, värdegrundsarbete, lärandematriser och språkutvecklande arbetssätt.Kvalifikationer
Låter någon av de här tjänsterna intressanta? Vi söker dig som känner igen dig i följande:
• Du har lärarlegitimation och behörig i att undervisa i de ämnen tjänsten avser
• Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument.
• Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
• Du är en tydlig ledare och en vuxen förebild.
• Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
• Du har god digital kompetens.
Vi ser gärna att du har en bred ämnesbehörighet, god samarbetsförmåga och ser till verksamhetens helhet och bästa.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
Intervjuer kommer att ske löpande under hela ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "787-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Malin Öhlander malin.ohlander@edu.sandviken.se 026-240939 Jobbnummer
9460985