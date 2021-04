Grundskollärare/klasslärare åk 4-6, Duveds skola - Åre Kommun, Grundskola - Grundskolelärarjobb i Åre

Åre Kommun, Grundskola / Grundskolelärarjobb / Åre2021-04-07Åre är en av Sveriges mest kända turistorter. Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i skolan, att vägarna är välplogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid.Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.Duveds skola ligger i anslutning till härliga längdspår, en nyrenoverad idrottshall och skidbackar. Vår skola växer, idag har vi ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Kommande läsår är vi liksom detta läsår i tillfälliga lokaler, vid Duveds gamla camping. Läsåret 22/23 flyttar vi in en helt ny skola med plats för 800 elever. Vi bygger en skola för framtiden och söker engagerad personal som vill vara med på den resan.Åk 4-6 har 3-4 klasser per åk, arbetslagen är indelade per åk, men åk 4-6 har också gemensamma möten. Vårt främsta fokusområde kommande läsår är att fortsätta utveckla en nära samverkan inom arbetslag/undervisande lärare i årskursen och vid behov i dialog och med stöd av elevhälsan.2021-04-07Du kommer att vara klasslärare/mentor. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4 till åk 6 med extra fokus på läs och skriv eller Ma/No. Du har god förmåga att arbeta såväl enskilt som i samspel med både elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Vi tänker att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att barnets bästa alltid finns i ditt fokus. Som person ska du vara lätt att samarbeta med och bidra till ett positivt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. I Duveds nya skola kommer grupperna att bli större och det kan bli aktuellt med tvålärarsystemÖVRIGTAnställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Åre Kommun, Grundskola5675906