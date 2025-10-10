Grundskollärare i tyska, distansundervisning
2025-10-10
Distansundervisning i tyska årskurs 7-9
Vi söker för kunds räkning en lärare i tyska för undervisning på distans i årskurserna 7-9 med start så snart som möjligt och fram till terminens slut. Undervisningen är förlagd till måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar med en omfattning på ca 70 %.
Om dig
Vi söker i första hand en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i tyska eller med mycket goda ämneskunskaper. Alternativt har du annan pedagogisk utbildning och erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i tyska under minst en termin.
Som vikarie ersätter du ordinarie personal för en längre eller kortare period och bidrar till trygga och meningsfulla skoldagar för eleverna. Du matchas mot jobb som motsvarar din kompetens och önskemål och bestämmer själv i vilken omfattning du vill arbeta. Det är enkelt att kombinera arbetet hos oss med andra sysselsättningar.
Vi finns tillgängliga under hela uppdragstiden för att svara på dina frågor och det är enkelt att komma i kontakt med oss. Vikariepoolen är en trygg arbetsgivare och som anställd hos oss får du kollektivavtal, tjänstepension (ITP) och försäkring. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och arbetar kvalitetssäkrat.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister avseende arbete i skola och förskola.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Tellusacademy Vikariepoolen AB
Magdalena Tengroth magdalena@vikariepoolen.se
