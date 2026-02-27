Grundskollärare i spanska och engelska till Söderhamns kommun
2026-02-27
Nu söker Stenbergaskolan en engagerad språklärare som vill inspirera och utveckla elever i både spanska och engelska.
Ditt uppdrag
Som grundskollärare i spanska och engelska på Stenbergaskolan ansvarar du för undervisningen i båda ämnena för elever i årskurs 6-9. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån styrdokumenten och anpassar den efter elevernas individuella förutsättningar och behov. Genom att inspirera och engagera eleverna väcker du deras intresse för språk och kultur, och ger dem de bästa möjligheterna att utveckla sina kommunikativa förmågor. I ditt arbete bidrar du till en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Du samarbetar nära med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper och är aktiv i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne Förskola, anpassade grundskolan och grundskolans skolår F-9. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler. De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten. Grundskolan har cirka 300 elever fördelade på 16 klasser och cirka 50 medarbetare.
Din kompetens
Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad och som har förmågan att motivera och engagera elever i deras lärande. Du har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor, vilket bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och struktur, och du har en god förmåga att skapa ordning och arbetsro i klassrummet. Du är flexibel och lyhörd för elevernas olika behov och har ett starkt pedagogiskt engagemang. För tjänsten krävs lärarlegitimation med behörighet i spanska och engelska för årskurs 6-9.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stenbergaskola 4-9 Kontakt
Susanna Edling Juntto 0270-75960
9766739