Grundskollärare i Spanska/Hemkunskap
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2026-06-17
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Om dig som är grundskollärare i Spanska/ Hemkunskap:
Vi söker dig som har examen och legitimation att undervisa i Spanska/ Hemkunskap. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem praktiskt i det dagliga arbetet. Du är uppdaterad med aktuell forskning inom ditt område. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du vågar också ha ett professionellt ledarskap och brinner för ditt arbete. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att bli både rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn samt visar engagemang och intresse för elevernas inlärning. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska och spanska i både tal och skrift. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Hos oss hittar du stabila arbetslag, engagerade vårdnadshavare och stor möjlighet till samarbete med lärare, fritidspedagoger, resurslärare, lärarassistenter, speciallärare och specialpedagog. Vi strävar att tillsammans skapa barnens bästa skola.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Spansk/Hemkunskapslärare på 75% för eleverna i åk 6-9. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och följa upp undervisningen både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du kommer att tillhöra arbetslag 7-9. I tjänsten ingår delad mentorskap för årskurs 7Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen och legitimation att undervisa i spanska och hemkunskap.
# jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: moncefboukef@boukefsprivatskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ma-No lärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boukefs Privatskola AB
(org.nr 556715-5527)
Husie Kyrkoväg 76 (visa karta
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212 38 MALMÖ Arbetsplats
Boukefs Privatskola AB Jobbnummer
9967379