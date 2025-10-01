Grundskollärare i NO till Själevadskolan
2025-10-01
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Välkommen till Själevadskolan! Själevadskolan söker nu en lärare i NO ämnen till vårat team.
Själevad ligger vackert beläget vid Moälven, omkring 6 kilometer väster om centrala Örnsköldsvik. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team där kompetens, kvalité och goda relationer är viktiga ingredienser för att ha kunskapsutveckling i fokus.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i NO ämnen i årskurserna 7-9 och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i NO och annat ämne.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in till arbetsgivaren.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
David Nygren, rektor 070-1909059 Jobbnummer
9534385