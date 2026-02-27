Grundskollärare i matematik och NO-ämnen till Söderhamns kommun
Nu söker vi legitimerade lärare i matematik och NO till Bergviksskolan.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och skapa en inspirerande och utvecklande miljö för våra elever? Vi söker nu en engagerad lärare i matematik och NO-ämnen till Bergviksskolan.
Som lärare i matematik och NO-ämnen ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i dessa ämnen för elever i årskurs 7-9. Du inspirerar och vägleder eleverna i deras teoretiska och praktiska utveckling, och anpassar undervisningen utifrån styrdokument och elevernas individuella behov. Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper och sitt intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. Du samarbetar nära med kollegor och bidrar aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Bergviksskolan ligger cirka två mil från Söderhamns centralort. Här finns närhet till skog, sjön Bergviken och Ljusnan.
Skolan är uppdelad i två enheter med elever från förskoleklass till årskurs 6 i den ena byggnaden och elever i årskurs 7-9 i den andra. Här finns ett välutrustat bibliotek och en elevcafeteria. Vi har en bra utemiljö som stimulerar till fysisk aktivitet.
Din kompetens
Vi söker dig som drivs av att sätta mål och arbeta mot tydliga resultat, och som ser möjligheterna i att motivera och engagera varje elev. Du har en naturlig förmåga att bygga trygga och förtroendefulla relationer, både med elever och kollegor, vilket bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Ditt pedagogiska engagemang gör att du kan individanpassa undervisning och stöd så att varje elev får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Med ett tydligt ledarskap skapar du struktur, arbetsro och en lärmiljö där alla kan lyckas.
För tjänsten krävs lärarlegitimation med behörighet i matematik och minst ett NO-ämne för årskurs 7-9.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.https://www.soderhamn.se/jobb
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
