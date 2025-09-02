Grundskollärare i bild åk 7-9, Ersängsskolan
Umeå kommun / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2025-09-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Ersängs skola ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F-9-skola som är uppdelad som flera mindre skolor.
Totalt finns det cirka 400 elever på skolan. Här finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden samt resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns fotbollsplan och äventyrslekpark. Våra engagerade pedagoger satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med målet att alla ska klara kunskapskravet. Ersängs skolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Ersängsskolan söker nu en engagerad och kreativ bildlärare som vill vara med och utveckla våra elevers uttrycksförmåga och skaparglädje. Hos oss blir du en del av ett kompetent kollegium som tillsammans arbetar för en trygg, stimulerande och lärande skolmiljö.
Häng med på en digital rundtur på skolan här: Ersängsskolan - Umeå KommunPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som lärare i grundskolan är att utifrån läroplanen planera undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och att ibland, enskilt eller tillsammans med kollega, ha mentorsansvar.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet i bild för åk 7-9
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i åk 7-9
Erfarenhet av arbete med barn och ungaÖvrig information
Vikariat, deltid 40 %, med start 2025-11-10 till och med 2025-12-19, med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/569". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Ersängsskolan Kontakt
Veronica Söderlund Pettersson, rektor 090-164430 Jobbnummer
9488375