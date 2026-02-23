Grundskollärare i åk 1-6 100%

Sverigefinska Skolan I Stockholm AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-02-23


Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sverigefinska Skolan I Stockholm AB i Stockholm

SVERIGEFINSKA SKOLAN I STOCKHOLM
är en tvåspråkig fristående skola med vackra lokaler vid Fridhemsplan. Skolan omfattar idag förskola, två förskoleklasser, årskurserna 1-9 och fritidshem.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (med provanställning 6 månader) from 2026-08-10 till 2027-06-17.
Du är utbildad grundskollärare.
Du är tvåspråkig, talar finska och svenska.
Du har ett starkt personligt engagemang, är bra på att möta elevers olika behov och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.
Du har en positiv inställning till flerspråkighet och är nyfiken på sverigefinsk kultur.
Kollegialt arbete i arbetsenhet där bl.a. skolans tvåspråkiga verksamhet utvecklas.
Goda IKT-kunskaper är starkt meriterande.
Pedagogiskt arbete utifrån skolans styrdokument.
Tjänsten omfattar undervisning i svenska i årskurs 2-3 samt engelska i årskurs 5.
I uppdraget ingår även ansvar för skolans finskspråkiga bibliotek. Det innebär att du ansvarar för inköp av finskspråkiga böcker, registrering i bibliotekssystemet samt planering och genomförande av bibliotekslektioner för eleverna.
Tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskollärare 1-6".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sverigefinska Skolan i Stockholm AB (org.nr 556482-3937), http://sverigefinskaskolan.eu
Fridhemsgatan 17 (visa karta)
112 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB

Kontakt
Bitr. rektor åk F-3
Maarit Beijar
maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu

Jobbnummer
9756539

Prenumerera på jobb från Sverigefinska Skolan I Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sverigefinska Skolan I Stockholm AB: