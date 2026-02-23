Grundskollärare i åk 1-6 100%
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverigefinska Skolan I Stockholm AB i Stockholm
SVERIGEFINSKA SKOLAN I STOCKHOLM
är en tvåspråkig fristående skola med vackra lokaler vid Fridhemsplan. Skolan omfattar idag förskola, två förskoleklasser, årskurserna 1-9 och fritidshem.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (med provanställning 6 månader) from 2026-08-10 till 2027-06-17.
Du är utbildad grundskollärare.
Du är tvåspråkig, talar finska och svenska.
Du har ett starkt personligt engagemang, är bra på att möta elevers olika behov och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.
Du har en positiv inställning till flerspråkighet och är nyfiken på sverigefinsk kultur.
Kollegialt arbete i arbetsenhet där bl.a. skolans tvåspråkiga verksamhet utvecklas.
Goda IKT-kunskaper är starkt meriterande.
Pedagogiskt arbete utifrån skolans styrdokument.
Tjänsten omfattar undervisning i svenska i årskurs 2-3 samt engelska i årskurs 5.
I uppdraget ingår även ansvar för skolans finskspråkiga bibliotek. Det innebär att du ansvarar för inköp av finskspråkiga böcker, registrering i bibliotekssystemet samt planering och genomförande av bibliotekslektioner för eleverna.
Tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskollärare 1-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sverigefinska Skolan i Stockholm AB
(org.nr 556482-3937), http://sverigefinskaskolan.eu
Fridhemsgatan 17 (visa karta
)
112 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB Kontakt
Bitr. rektor åk F-3
Maarit Beijar maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu Jobbnummer
9756539