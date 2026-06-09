Grundskollärare franska
Nordmalings kommun / Grundskollärarjobb / Nordmaling Visa alla grundskollärarjobb i Nordmaling
2026-06-09
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordmalings kommun i Nordmaling
Artediskolan åk 7-9 söker nu en behörig lärare för undervisning i franska under höstterminen 2026. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Artediskolan 7-9 är en skola med ca 200 elever i centrala Nordmaling. Tillsammans med utbildade kollegor arbetar vi för att skapa de bästa av förutsättningar för elevernas lärande.
Artediskolan 7-9 är ett treparallelligt högstadium med lokaler väl anpassade för undervisning. Skolan ligger nära idrottsanläggningar, samlingslokaler för kommunen, bibliotek och natur. Skolan har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet i Nordmaling och andra samarbetspartners.
Rollen och arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som ämneslärare i franska kommer du i samspel med övrig personal att ansvara och utveckla det pedagogiska lärandet . Vi vill därför att du är en drivande och inspirerande lagspelare som kan se hur små förändringar kan leda till utveckling av undervisningen på högstadiet. Vi har ändamålsenliga lokaler i skolan utanför klassrummen och i klassrummen, dessutom tillgång till simhall, idrottshall och fina skogsområden.
Hos oss kommer du bl.a. att:
Planera och leda undervisningen i franska.
Du kommer att samarbeta med ämneskollegor som undervisar i andra moderna språk.
Du arbetar med att kontinuerligt följa upp och bedöma elevernas kunskaper.
Du samverka med kollegor och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som har en grundskollärarexamen för undervisning i franska med behörighet upp till åk 9.
Meriterande är om du har erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar i olika åldrar samt erfarenhet av att hålla i t.ex. körverksamhet, planera skolavslutningar, luciatåg o.s.v.
Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt till dina elever och har ett genuint intresse av elevers lärande. Du är en tydlig ledare med bra framförhållning och struktur samt har en god kommunikation med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du tar ansvar och är självständig i ditt arbete, flexibel och har ett intresse att utveckla arbetslagets gemensamma arbete.
Vi värdesätter medarbetare som ser möjligheter och lösningar och tycker om att vara med och påverka. God samarbetsförmåga är en grundförutsättning.
Om du känner att detta stämmer in på dig och att du vill göra skillnad i skolan, tveka inte att söka denna tjänst!
Anställningen
Tidsbegränsad anställning, 20 %. Tillträde 2026-08-10 till och med 2026-12-20.
Inför anställning inom skolan ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas i enlighet med gällande lagstiftning (tillsammans med giltig legitimation). Utdraget ska uppvisas till arbetsgivaren innan anställningen påbörjas för att säkerställa trygghet och säkerhet för barn och elever.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Stallgatan 14 (visa karta
)
914 33 NORDMALING Arbetsplats
Sektor utbildning, Artediskolan åk. 7-9 Kontakt
Rektor
Ulrika Degerfalk 076-1313176 Jobbnummer
9955661