Grundskollärare F-3 till Rosenbergsskolan, vikariat
2025-10-10
Vi söker nu en relationsskapande och initiativrik grundskollärare åk F-3 med placering Rosenbergsskolan för ett vikariat med start snarast eller enligt överenskommelse!
Om tjänsten
Rosenbergsskolan är en F-6-skola med cirka 420 antal elever och engagerade medarbetare. Här arbetar vi utifrån övertygelsen att alla barn är allas barn, och att goda relationer och ett inkluderande förhållningssätt är grunden för en trygg och utvecklande skola.
Rosenbergs skolområde omfattar även Ekedalens skola F-6 samt Fröjereds skola F-3.
Vi söker nu en legitimerad lärare i åk F-3, tjänsten är placerad på Rosenbergsskolan. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse och sträcker sig till och med VT-26, med möjlighet till förlängning. I tjänsten arbetar du i årskurs 1 i ett tvålärarskap.
Hos oss arbetar du tillsammans med arbetslag och ledning, för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Vi sätter barnet i centrum under hela skoldagen. Vi har en positiv inställning till elevers och kollegors förmåga och att vi ständigt reflekterar över hur vi som vuxna tillsammans kan påverka den undervisning vi bedriver i positiv riktning. Vi tar kollegialt ansvar för att våra elever ska uppleva trygghet, trivsel och utveckla kunskaper som behövs för ett livslångt lärande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har föreskriven utbildning och legitimation till tjänsten. Du skall kunna arbeta självständigt och i arbetslag. Du trivs med att samarbeta med andra, vilket i denna tjänst blir viktigt genom tvålärarskapet. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vidare arbetar du för en god arbetsmiljö för dina elever såväl som dina kollegor och du är en kreativ lagspelare. Du har förmågan att skapa en trygg och strukturerad inlärningsmiljö för eleverna. Det är viktigt att du kan hålla ramarna stadigt samtidigt som du har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.
För oss är ett kollegialt lärande viktigt och vi hjälps åt i det dagliga arbetet och bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel och pedagogiska idéer som ökar en likvärdig utbildning. Det är därför viktigt att du är självständig och initiativrik.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du får arbeta både självständigt och i arbetslag. Du får en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2025-10-31.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Rektor
