Grundskollärare F-3 till Monbijouskolan
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2026-06-12
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Ref: 20261479 Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är grundskollärare för F-3 till Monbijouskolan!
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara undervisande mentor i ett arbetslag med gemensamt ansvar för hela årskursens elever. Du kommer att undervisa elever i åk 1 främst i ämnena Sv, Ma och Sva där du utbildar och stöttar eleverna i deras kunskap, sociala och personliga utveckling. Du bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med styrdokument och skolans åtaganden. Tillsammans med kollegor skapar ni en god lärmiljö och finner strategier för att nå och stärka varje elev i sin utveckling. Vi ser dig som en tydlig ledare i klassrummet som skapar goda förutsättningar för lärande för alla våra elever. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Vidare arbetar du även med ett löpande utvecklingsarbete, där du tillsammans med kollegor aktivt verkar för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för både elever och medarbetare på vår skola. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö.Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet för Sv/SvA och matematik åk F-3. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som lärare. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Likaså har du god kunskap i didaktik och pedagogik och du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har goda kunskaper kring digitala verktyg.
Vi förväntar oss att du är en tydlig ledare i klassrummet, är engagerad och ansvarstagande i ditt uppdrag. Du är trygg och stabil, har förmågan att bygga goda hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser kollektivt samarbete i lärande som en framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och elevernas lärande. Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn och hög arbetsmoral.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Monbijouskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 350 motiverade och nyfikna elever. De flesta elever är inskrivna på vårt fritidshem som är organiserat årskursvis åk F-3 och stadievis åk 4-6. Monbijouskolan är den stora lilla skolan i hjärtat av Malmö. Vårt elevunderlag speglar mångfalden i Malmö och det berikar och präglar vår verksamhet. Vi arbetar i historiska och nyrenoverade lokaler med närhet till ett rikt utbud av möjliga studiebesök och upplevelser kopplade till undervisningen. På vår skola står elevernas trygghet och lärande i fokus och vi arbetar tillsammans mot vårt mål – att vara varje elevs bästa skola!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Alfons Ask alfons.ask@malmo.se Jobbnummer
9960722