Grundskollärare F-3 till Kulladalsskolan
2026-03-30
På Kulladalsskolan får du möjlighet att arbeta i en organisation som har ett tydligt arbetslagstänk med hög andel behöriga lärare och fritidslärare. Nu söker vi en ny kollega till F-3. Som lärare hos oss planerar du undervisningen tillsammans med dina kollegor utifrån läroplanen. Skolan har ett språk och kunskapsinriktat åtagande och matematikundervisningen sker utifrån den forskningsbaserat matematikmetoden Tänka, resonera och räkna (TRR).
Kulladalsskolan har en organisation med fokus på gemensam planering, utvärdering och analys i resultatdialoger. Vi strävar efter att bygga starka arbets- och ämneslag där vi tar vara på varandras olikheter och kompetens samtidigt som vi har en ständig vilja att lära och utvecklas. Samverkan under skoltiden ser olika ut och kan innefatta spegellekioner, läsgrupper mm. Till hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet har vi processtödjare, våra förstelärare, specialpedagoger och speciallärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare (sv/sva, ma, so, no, tk, eng) och har erfarenhet av att arbeta som lärare i åk 1-3. Du är insatt i skolans uppdrag och kan driva undervisningen med utgångspunkt i läroplanen och våra styrdokument. Du ser möjligheter i samarbete och att tänka att alla elever är allas ansvar. Du känner dig trygg i ditt ledarskap, har förmågan att anpassa undervisning och aktiviteter så att eleverna skall lyckas utifrån sina unika förutsättningar. Självklart är du en person som arbetar för att eleverna ska lämna skolan med framtidstro. Du bidrar genom att eleven fått möjlighet att utveckla kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv.
Välkommen med din ansökan.
Om arbetsplatsen
Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Kulladalsskolan är en f-6-skola med ca 560 elever och på fritidshemmet går drygt 380 elever. På Kulladalsskolan arbetar du i ett nära samarbete med dina kollegor för att skapa en helhet för eleverna. Hos oss är det viktigt med relationer och att se varje elevs behov och möjligheter, att varje elev känner delaktighet i en lärande gemenskap. På Kulladalsskolan får du en mycket hög andel behöriga kollegor inom alla yrkeskategorier. Arbete i arbetslag och ämneslag är Kulladalsskolans grundidé för hög kvalitet, likvärdighet och ett delat ansvar.
På Kulladalsskolan finns ett skolbibliotek med bibliotekarie och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, elevkoordinator, skolpsykolog, specialpedagoger och förstelärare i specialpedagogik som tillsammans med dig strävar efter att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla elever. På skolan prioriteras de praktiskestetiska ämnena genom en undervisning som bedrivs av ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan prioriterade fokusområden under läsåret 25/26 är att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen samt en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Som medarbetare på Kulladalsskolan får och förväntas du vara med och bidra till utveckling för att skapa varje elevs bästa skola. Vi lär och utvecklas tillsammans.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Biträdande rektor
Anja Jönsson anja.jonsson@malmo.se
