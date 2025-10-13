Grundskollärare F-3
Skogsbrynskolan och Nibbleskolan tillhör Nibble skolområde. Skogsbrynskolan är en F- åk 1 skola och har ca 130 elever, Nibble åk 2-6 med ca 330 elever.
Hos oss är prestigelöshet, humor och kollegialt lärande viktigt. Genom att ställa frågor och pröva nytt, lär vi oss av varandra. Vi hjälps åt att utveckla undervisningen och har roligt på jobbet. Skratt och humor bidrar till att vi trivs och är trygga med varandra.
Som övningsskola tar vi regelbundet emot lärarstuderande, vilket ger oss inspiration och ständig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som lärare organiserar, planerar och driver du det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen och övriga styrdokument. Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Tillsammans med dina kollegor utvärderar du arbetet för att höja kvaliteten i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen och legitimation som lärare i årskurserna F-3. Det här är jobbet för dig som kan arbeta självständigt men ser samarbete som en självklar förutsättning för elevernas och verksamhetens utveckling. Du har god kännedom om läroplanen och övriga styrdokument och kan omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är tydlig i din ledarroll med en vilja att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du arbetar strukturerat och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
