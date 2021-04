Grundskollärare år F-3 tillsvidare 100% HT21 - Stift Immanuel - Grundskolelärarjobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos Stift Immanuel

Stift Immanuel / Grundskolelärarjobb / Borlänge2021-04-13Immanuelskolan är en friskola belägen nära centrum i Borlänge. Vi har ca 120 elever och strävar efter att ha ca 22 elever i varje klass. Kristna värderingar är viktiga för oss och vi arbetar ständigt med att skolans klimat skall vara tillåtande och tryggt. Nu växer vi och kommer att utöka med fler klasser och behöver därför fler lärare. Vi vill att alla elever som går här skall ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi vill att du som söker tjänsten är behörig och utbildad lärare år F-3. Erfarenhet är meriterande, men inget krav. Du skall tycka om att arbeta med ungdomar och vilja hitta vägar för att de skall lära sig så mycket som möjligt. Du har klassläraransvar med den föräldrakontakt, bedömning, utvecklingssamtal, planering m.m. som ingår i en lärares uppgifter.Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.Tjänsten kommer att tillträdas under v.33, ett plus är om du kan delta under planeringsdagarna i juni.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Stift ImmanuelSpelmansgatan 2278435 Borlänge5688661