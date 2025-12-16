Grundskollärare åk F-3 till Bulltoftaskolan
2025-12-16
Ref: 20252910 Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Bulltoftaskolan dig som är legitimerad grundskollärare för årskurs F-3. Du kommer att ingå i ett av skolans arbetslag. Hos oss får du möjlighet att arbeta i nya, fräscha och renoverade lokaler. I rollen som lärare hos oss ansvarar du självständigt och i samarbete med dina kollegor för att planera, undervisa och bedöma. Som lärare på Bulltoftaskolan kommer du att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Din undervisning ska vara kreativ och syfta till att stärka våra elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. På Bulltoftaskolan får du möjlighet att arbeta i nya, fräscha lokaler på en skola med en sund blandning av analoga och digitala lärverktyg. I vårt systematiska kvalitetsarbete samt i utvecklingen av kooperativt lärande på våra skolor samverkar vi med Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning samt Umeå universitet. Du välkomnas till ett positivt team med god sammanhållning och en kultur där vi gärna lär oss av varandra.Kvalifikationer
Du som söker är lärare med behörighet för undervisning mot årskurs F-3. Tidigare erfarenhet av att arbeta i F-3 är meriterande. Vi söker dig som vill vara med och arbeta för varje elevs bästa skola! Som person är du inspirerande, ansvarstagande, lyhörd och har lätt för att samarbeta med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du är väl insatt i skolans styrdokument, har en positiv elevsyn och arbetar med den enskilda elevens utveckling. Självklart behärskar du svenska språket väl, i både tal och skrift, och delar vår övertygelse om att goda relationer är en förutsättning för kunskapsinhämtning. Vi förväntar oss att du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga samt att du kan leda och organisera ditt arbete självständigt. Du ska också ha en vilja att utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och kunskaper.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Inom Bulltofta rektorsområde finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan. På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns en klass i varje årskurs i åk F-3 på Bulltoftaskolan och från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan slås ihop. Bulltoftaskolan ligger i anslutning till Beijerspark. Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan är två av Malmös minsta skolor, Karlshögsskolan ligger i villaområdet Håkanstorp och Mölletoftaskolan på gamla Bulltofta flygfält, nära Flygfältsparken. Det går cirka 100 elever på vardera av dessa två skolor, från förskoleklass till och med årskurs 3. På Bulltofta rektorsområde kommer du att vara med och bidra till utveckling av vårt just nu pågående förändringsarbete där nytänkande är vår grund och sker genom samarbete.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: [Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Hanna Larsson hanna.larsson3@malmo.se Jobbnummer
9646444