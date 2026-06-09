Grundskollärare åk F-3 i SVA Apelgårdsskolan
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2026-06-09
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Ref: 20261456Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare på F–3 kommer du att arbeta i trelärarsystem dvs tre lärare på två klasser. Ni ansvarar tillsammans för årskursen. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå eleverna samt hitta strategier för att stärka dem – både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare arbetar du även med ett löpande utvecklingsarbete, där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt verkar för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för både elever och medarbetare på vår skola.
I årskurs 1–3 använder vi oss av ljudningsmodellen (Vallmomodellen) och Phonics, vilket vi förväntar oss att du är väl insatt i och har arbetat med innan. Hos oss erbjuds du ett arbete där du gör skillnad – du får förmånen att fokusera på ett färre antal elever på djupet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs F-3 med behörighet i Svenska som andra språk. Har du tidigare erfarenhet av att undervisa i musik ser vi det som meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat med eller har kunskap om "Simple view reading"/Phonics, då detta är vårt arbetssätt när det gäller den tidiga läsinlärningen på F-3.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 340 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och läsinlärning enligt ljudningsmodellen och Phonics är några av våra prioriterade utvecklingsområden. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt medel att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260810 eller enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Anna Gullberg anna.gullberg@malmo.se +46708377154 Jobbnummer
9954159