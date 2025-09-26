Grundskollärare åk F-3, Bullmarks skola
2025-09-26
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Bullmarks skola ligger vackert belägen intill Sävarån och ett stenkast från flera stora grönområden, cirka tre mil utanför Umeå.
Bullmark skola är en liten byaskola med 70 elever, fördelat i klasserna F till 6. Verksamheten präglas av stor gemenskap och sammanhållning mellan årskurserna. Läs gärna mer om oss genom att klicka här!
Vi söker nu en grundskollärare inom åk F-3!
Anställningsinformation
Tjänsten är ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2025-12-19.
I det här uppdraget blir du mentor för en förskoleklass med nio elever samt planerar och bedriver undervisning i idrott, svenska, bild och teknik för årskurs F-3.
Vidare är din uppgift som lärare i grundskolan är att utifrån läroplanen planera undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Relationell pedagogik utgör grunden i vår verksamhet och är alltså en viktig utgångspunkt i ditt arbete på Bullmarks skola. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet för aktuell årskurs F-3
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska och engelska språket i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil med anledning av gles kollektivtrafik
Meriterande
Erfarenhet av arbete i aktuell årskurs
Erfarenhet av att jobba som mentor för en klass
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
