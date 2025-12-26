Grundskollärare åk 7-9 matematik
2025-12-26
Arbetsuppgifter
Seminarieskolan är en av Landskrona stads största grundskolor i stadens centrala delar. På skolan möts dagligen ca 730 elever och 100 medarbetare för att tillsammans arbeta mot skolans målbild, att varje elev ska komma in på det gymnasieprogram som den önskar.
På Seminarieskolan arbetar vi i nära team inom årskursen vilket innebär att du behöver vara en lagspelare som ser vinsten i att arbeta tillsammans för varje elevs bästa. I ditt uppdrag planerar och undervisar du i ämnet matematik. Har du dessutom ytterligare ämne i din behörighet är det meriterande.
Under våren 2026 kommer ditt uppdrag vara kopplat till en förstärkt insats i ämnet matematik. Inom detta undervisar du årskurs 8 och 9 tillsammans med andra ämnesbehöriga kollegor.
Till hösten 2026 ersätter du en av våra lärare som går i pension och intar då rollen som undervisande lärare i matematik för någon av våra årskurser på högstadiet.
Som lärare på Seminarieskolan förväntas du utvärdera din egen undervisning för god kunskapsutveckling, ha ett gott ledarskap i klassrummet samt delta i kvalitets- och utvecklingsarbete.
Du är väl förtrogen med våra styrdokument och besitter en god bedömarkompetens. Du har en hög motivation till att tillsammans med dina ämneskollegor bedriva ett utvecklingsarbete inom ämnet,Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i matematik åk 4-9.
Minst 3 års erfarenhet av undervisning i ämnet matematik.
