Grundskollärare åk 5 till Glasbruksskolan

2025-10-27
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 till Glasbruksskolan! I tjänsten ansvarar du för planering, undervisning och bedömning kopplat till våra styrdokument. Du kommer att undervisa i två klasser i åk 5 i so-ämnen, svenska/svenska som andraspråk, bild och engelska. Du kommer ingå i ett team av lärare där ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I tjänsten ingår också mentorsuppdrag.
Hos oss på Glasbruksskolan erbjuds du möjlighet till utveckling i din yrkesroll med stöd av ett välfungerande arbetslag och en skolkultur som präglas av ett tillsammansarbete. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 5. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Har du erfarenhet av annat pedagogiskt arbete inom grundskolan ser vi även det som meriterande Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att omsätta styrdokumenten i praktiken samt har ett undersökande förhållningssätt till din praktik. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa varje elevs bästa skola tillsammans med engagerade kollegor och elever på Glasbruksskolan? Glasbruksskolan ligger i Limhamns Sjöstad och invigdes i september 2016. Glasbruksskolan är en F-6-skola med cirka 550 elever, till rektorsområdet hör även Skolan på Ön. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan.
I rektorsområdet vill vi...
• ge våra elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden.
• skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en kreativ och stimulerande miljö, som präglas av ömsesidig respekt.
• lära våra elever att ta ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat tom 2026-06-12
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
