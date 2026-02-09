Grundskollärare åk. 4-9 till Prästamosseskolan
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Prästamosseskolan söker grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7- 9 i svenska och svenska som andraspråk. Du är mentor och tillsammans med övriga ämneslärare och arbetslag ansvarar du för elevernas lärande och utveckling där du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen.
Du samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en utvecklande, trygg och tillitsfull lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet i Sv och SvA. Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare inom grundskola ses som meriterande.
Du har goda kommunikations- och samarbetsförmågor och kan bygga relationer med både elever, kollegor och föräldrar. I rollen som lärare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en lärandemiljö där eleverna är delaktiga och utvecklas mot målen och du ser värdet i att arbeta med både kunskapsutveckling och sociala färdigheter.
Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheten.
